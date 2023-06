Reprodução/Internet Gloria Perez





Gloria Perez também está atenta a todos os detalhes do quebra-cabeça da morte do ator Jeff Machado, que causou enorme comoção popular e ganhou repercussão nas últimas semanas pelo requinte de crueldade empregado. Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, um dos suspeitos, foi preso na sexta-feira (2). O outro apontado pelas autoridades policiais como mentor do homicídio, Bruno de Souza Rodrigues, é considerado foragido.

Um exemplo disso é que a novelista, a qual, após o assassinato da filha, a atriz Daniella Perez, em 28 de dezembro de 1992, acabou juntando todas as pontas do crime bárbaro envolvendo a ex-protagonista de "De Corpo e Alma" e se tornou uma espécie de detetive incansável, usou o Twitter para fazer revelações sobre sua percepção diante da tragédia.





Reprodução/Internet Morte de Jeff Machado foi premeditada e ator era considerado 'vítima perfeita', segundo apuração





"Começou o festival de versões. O álibi dos acusados já nasceu fumaça. Logo a parceria se desfaz, e vão estar se acusando mutuamente", escreveu a escritora, referindo-se ao fato de o garoto de programa revelar à polícia ter recebido R$ 500 do ex-produtor de televisão para atribuir a atrocidade a mais uma pessoa, que ele já confessou não existir.

De acordo com as averiguações, Jeander e Bruno tinham como propósito obter, de forma inescrupulosa e indevida, vantagens financeiras de Jeff, como a venda do imóvel e do carro. O artista, que fez parte do elenco de apoio de algumas produções na TV, como "Reis", da RecordTV, foi encontrado enterrado em um baú sob dois metros de concreto no quintal de uma casa na zona oeste carioca, no dia 24 de maio.

Jeff Machado: começou o festival de versões. O álibi dos acusados já nasceu fumaça. Logo a parceria se desfaz e vão estar se acusando mutuamente. pic.twitter.com/t7I1fdW5f2 — Gloria Perez (@gloriafperez) June 1, 2023