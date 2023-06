Reprodução/Twitter Pocah





"Tapem o Nariz, o Cheiro Subiu" é a versão atualizada de Pocah para o icônico título do clássico da comédia besteirol "Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu", de 1980. Isso porque a dona dos hits "Quer Mais?" e "Não Sou Obrigada!", que fez parte do elenco da vigésima primeira temporada do "Big Brother Brasil", da Globo, desabafou com os seguidores do Twitter que pegou um voo com um fedor insuportável.

"Estou numa aeronave que está fedendo muito", começou dizendo, aos risos, enquanto incitava alguns palpites sobre o que poderia ter acontecido. Um deles foi: "Acho que pisaram num cocô ou se cagaram, mané". A partir da interação, a atual apresentadora do programa "TVZ", do Multishow, leu de tudo um pouco no campo de comentários.





Reprodução/Instagram Pocah





"Como respira o ar natural?", perguntou um usuário. Aí, a artista, mais do que depressa, publicou uma foto com cara de "me tirem daqui", acompanhada da legenda "está babado". Depois, questionada se havia observado o próprio sapato e se o tal odor não era de "alguém sem desodorante", foi enfática. "Primeira coisa que fiz foi olhar debaixo dos meus pés. Não fui eu" e, em seguida, garantiu não se tratar do estigmatizante "cecê", mas, sim, de "bosta".

tô num avião que tá fedendo muito kkkkk acho que pisaram no coco ou se cagaram mane — POCAH 🔥 (@Pocah) May 31, 2023









Primeira coisa q eu fiz kkkkkkk não fui eu — POCAH 🔥 (@Pocah) May 31, 2023





não é esse cheiro, é cheiro de bosta — POCAH 🔥 (@Pocah) May 31, 2023