Gabriel Eugênio Mara Maravilha





Ao lado do noivo, o jurado do "Canta Comigo" Gabriel Torres, Mara Maravilha prestigiou o lançamento do segundo livro da animação "Os Chocolix", de Jacqueline Shor, que aconteceu na tarde de sábado (3) e movimentou as dependências da Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, em São Paulo.

Por lá, os dois posaram para fotos ao lado da escritora peruana naturalizada brasileira e dos protagonistas Chocolyne, Chocomark e Docecookie e garantiram um exemplar para o fofo Benjamin, que não perde um só episódio da turma e infelizmente não pôde acompanhar os pais na sessão de autógrafos.









Gabriel Eugênio Jacqueline Shor é ladeada por Gabriel Torres e Mara Maravilha

"Eu amei a presença deles! Tenho certeza de que o Miguel Benjamim vai ficar apaixonado com as novas aventuras dos Chocolix", declarou Jacqueline com exclusividade à coluna.

O título "Os Chocolix: Uma Aventura no Aquário" (Livro Em Casa, 48 páginas, R$ 29,90) já está à venda nas livrarias e nas lojas virtuais. No final, há imagens para colorir e um QR Code que direciona às músicas da narrativa.