Reprodução/Instagram Perfil de Jeff Machado comemora prisão de suspeito de matar o ator

Nesta sexta-feira (2), o perfil de Jeff Machado comemorou a prisão de um dos suspeitos de assassinar o ator. O corpo dele foi encontrado quatro meses após o desaparecimento no Rio de Janeiro.

Jeander Vinícius da Silva Braga foi detido pela Polícia Civil do Rio. Já Bruno de Souza Rodrigues é considerado foragido.





"Ele chorou", escreveram na conta do artista com risadas no final.

No Fantástico, o advogado da família, Jairo Magalhães, relatou que uma das linhas de investigação é de que Bruno enganou Jeff ao se apresentar como assistente de produção, prometendo-lhe um papel fixo no elenco de uma novela. E, para isso, o ator teve que pagar cerca de R$ 20 mil.

