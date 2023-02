Reprodução/Instagram - 9/2/2023 Jeff Machado

O ator Jeff Machado, que esteve no elenco da novela "Reis", da Record, foi dado como desaparecido pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro.



Segundo os dados divulgados pela Polícia Civil, Jefferson Machado Costa, de 44 anos, desapareceu no dia 27 de janeiro de 2023, sendo visto pela última vez em Campo Grande, bairro da zona Oeste do Rio.

Leia também Carnaval: equipe de Léo Santana fala da presença de Bolsonaro em trio

A última postagem na rede social do ator aconteceu no dia 2 de fevereiro. "Recomeço. Gratidão", diz a legenda. Nos comentários, alguns fãs se mostraram aflitos com a situação, enquanto outros apontaram que a postagem não foi feita por Jefferson.



Segundo o ND+, a família percebeu que o ator sumiu ao notar o abandono dos oito cães de raça dele. Dois cachorros morreram e os outros seis estão sob cuidado de uma clínica veterinária.





A mãe de Jeff teria recebido mensagens estranhas do filho no dia 3 de fevereiro. "Deixa ficar calmo aqui", diz o texto atribuído a Jeff, que estaria viajando para realizar uma entrevista de emprego em São Paulo.