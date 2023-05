Reprodução/Instagram Suspeito de matar o ator Jeff Machado trabalho na Globo

Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de matar Jeff Machado, trabalhou na Globo, porém foi demitido em 2018.

A emissora emitiu um comunicado informando que forneceu à polícia os detalhes do desligamento de Bruno da emissora.





Na nota, a empresa não deu mais detalhes sobre por quanto tempo o acusado foi seu funcionário ou o motivo da demissão.

O corpo do ator foi encontrado em 22 de maio, enterrado dentro de um baú no piso de uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Bruno é um dos suspeitos, segundo a polícia.

Jeff Machado estava desaparecido desde janeiro de 2023.

