Divulgação/Netflix Camila Queiroz e Klebber Toledo





A partir de 7 de junho, Camila Queiroz será vista em dose dupla na TV. É que a intérprete da doce Maria Elisa, a Marê, a mocinha de "Amor Perfeito", trama de Duca Rachid e Julio Fischer, dividirá novamente o comando de "Casamento às Cegas Brasil" ao lado do marido, o ator Klebber Toledo.





Divulgação/Netflix Klebber Toledo e Camila Queiroz





Nesta quarta (10), a gigante do streaming acalmou a ansiedade dos fãs e liberou o primeiro vídeo promocional, adiantando um pouco das declarações e paixões, bem como do climão, das intrigas e dos triângulos amorosos. Nele, recomenda que os espectadores se preparem para flertar, se apaixonar e se casar mais uma vez, porque a terceira temporada já tem dia certo para ser disponibilizada no catálogo.





Em tese, o formato, produzido pela Endemol com direção de Cassia Dian, segue a mesma dinâmica (homens e mulheres são levados a um experimento que supostamente provaria a possibilidade de se apaixonarem por alguém que nunca viram), com a lua de mel em uma das praias paradisíacas do Rio Grande do Norte. Aí vem a parte difícil: convivência, rotina, família e o derradeiro "sim" ou "não", antes do altar.

Divulgação/Netflix Participantes da nova temporada de 'Casamento às Cegas Brasil'





Camila Queiroz também fez questão de se manifestar por meio do Instagram. "A espera acabou! 'Casamento às Cegas' está chegando e promete ser incrível! Foi uma experiência maravilhosa gravarmos essa série em locações lindas de São Paulo e Pipa. Mal podemos esperar para que vocês assistam e embarquem nessa jornada conosco!", escreveu a modelo, atriz e apresentadora.