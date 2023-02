Reprodução/Twitter Camila Queiroz





"Muito prazer, sou Maria Elisa Rubião! Mas pode me chamar de Marê. Uma mulher forte, apaixonada, destemida, a frente do seu tempo. Que quebra as regras e os padrões. Uma heroína. Um presente de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr para mim! Dia 20 de março."

Essas foram as palavras usadas por Camila Queiroz para dar spoiler sobre a sua nova personagem, após o fim conturbado de seu contrato com a emissora dos Marinho e do desfecho de Angel, em "Verdades Secretas 2", de Walcyr Carrasco. Trata-se de "Amor Perfeito", com direção de Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonaccio e Larissa Fernandes.





Livremente inspirada na obra "Marcelino Pão e Vinho", de José María Sánchez Silva, a trama, que se passa nas décadas de 1930 e 1940, na fictícia Águas de São Jacinto, cidade do interior de Minas Gerais, deve substituir "Mar do Sertão", de Mário Teixeira, a partir do mês que vem.

O elenco ainda conta com outros nomes estrelados, como Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Antônio Pitanga, Juliana Alves, Bruno Montaleone, Carmo Dalla Vecchia, Carol Castro, Lucy Ramos, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Tonico Pereira, Tony Tornado e Zezé Polessa.

