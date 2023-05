Reprodução/Instagram Edson Cordeiro e Claudete Troiano





Dono de impressionante amplitude vocal de quatro oitavas (que caracteriza a chamada voz absoluta), Edson Cordeiro já imprimiu sua marca e seu talento a uma variedade de estilos e gêneros musicais. E, de uma maneira inimitável, consegue interpretar cada canção como se fosse sua. Radicado há uma década na Alemanha, o andreense, considerado pela imprensa europeia a "oitava maravilha do mundo", viralizou, recentemente, com divertidas dublagens de memes. De lá para cá, não parou mais.

Um deles é o de Claudete Troiano. Enquanto apresentava o "Manhã Gazeta", da TV Gazeta, a veterana parabenizou a angolana Leila Lopes, vencedora do concurso de Miss Universo, e engatou um recado para sua homônima, a falecida artista brasileira. O deslize seria cômico se não fosse trágico. "Um beijo pra você, Leila Lopes. Por onde será que anda a Leila Lopes, a atriz?", perguntou. Coube a este colunista que vos escreve corrigir e avisá-la: "Ela faleceu, Clau". "É mesmo? Não fiquei nem sabendo", respondeu, surpresa.





Mas o pior veio depois. Recuperada do susto, Claudete não quis passar recibo e mandou na lata: "Que notícia triste. Às vezes, a pessoa foi famosa, e, quando morre, aparece só uma notinha no jornal". Ao reviver o episódio, que ocorreu em 14 de setembro de 2011, Cordeiro, que está casado com o escritor e ilustrador alemão Oliver Schrank-Bieber, se alimentou do conteúdo visual, com trejeitos e interjeições. "A grande icônica Claudete Troiano. Amo! Quem lembra?", questionou o músico, estimulando a interação dos usuários na rede social chinesa.