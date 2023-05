L'Officiel Hommes Brasil/Divulgação Michele Morrone





Quebrar recordes na gigante do streaming não é para qualquer um. Após o sucesso mundial da trilogia "365 Dias", da Netflix, o galã italiano Michele Morrone, que dá vida ao mafioso Don Massimo Torricelli, pode se dar ao luxo de falar que está desfrutando de um momento ímpar na carreira.

L'Officiel Hommes Brasil/Divulgação Michele Morrone

Durante conversa exclusiva com a versão "abrasileirada" da famosa revista francesa de moda, beleza e lifestyle "L'Officiel Hommes", da qual, aliás, é capa, ele contou um pouquinho sobre sua trajetória e planos, entre estes, para a felicidade dos fãs tupiniquins, está a volta para cá. "Estive no Brasil em 2018 para gravar um filme. Espero que num futuro próximo tenha o prazer de aproveitar uma ótima água de coco e beber na praia", revelou.

L'Officiel Hommes Brasil/Divulgação Michele Morrone





No entanto, um dos pontos altos do bate-papo foi quando o artista de 32 anos, que está em "Subservience", thriller de ficção contracenando com Megan Fox ("Dividir a cena com uma mulher incrível e gentil como Megan me fez evoluir muito no trabalho"), confidenciou que um dos desafios que já precisou enfrentar em nome da arte foi por meio de seu personagem no longa-metragem "Bar Giuseppe", de Giulio Base, o Luigi. Isso porque, segundo destacou, nunca usou drogas ("Sempre tive medo") e, na produção lançada em 2020, precisou vivenciar a psicologia de um viciado.









Divulgação Michele Morrone na capa da 'L'Officiel Hommes Brasil'

Em outro momento, Morrone comentou que gostaria de fazer o papel de uma pessoa transexual. "Estou constantemente tentando encontrar uma maneira de sair da minha zona de conforto, pois, experimentando coisas que são o oposto, posso crescer e aprender", frisou.



Por fim, acrescentou que a maior novidade presenciada foi a paternidade. "Acho que, quando você se torna pai, descobre algo de si mesmo que nunca imaginou saber. É como uma explosão de emoções todas juntas no mesmo segundo", argumentou o astro, que tem dois filhos, Marcus e Brando, frutos do relacionamento com a ex-mulher, a estilista Rouba Saadeh.