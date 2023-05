Reprodução/Instagram Felipe Neto e Ed Raposo





De alma lavada. Foi assim que Felipe Neto recorreu ao Twitter nesta quinta-feira (5) para fazer um relato. "Um youtuber de extrema-direita que falou todo tipo de atrocidade nojenta sobre meu irmão está agora implorando dinheiro para pagar a condenação que tomou na justiça. Só queria que vocês soubessem disso", escreveu o influenciador digital para os seus mais de 16 milhões de seguidores. A partir daí, foi um tal de "alguém sabe de quem ele está falando?" na timeline para tentar descobrir de quem se tratava.

Se você está por fora do enredo, chega mais que a gente desenrola para você. Felipe estava se referindo a Ednardo D'Ávila Mello Raposo, conhecido como Ed Raposo, que acusou Luccas Neto, dono de um dos maiores canais infantis do Brasil, de incentivar a pedofilia por meio do YouTube. A juíza Flavia de Almeida Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ordenou que pagasse R$ 50 mil por danos morais. Além disso, a magistrada determinou a retirada do vídeo do ar e a retratação pela internet.





"Pessoal, a maré não está nada boa. Fui processado pelo Luccas Neto nas esferas criminal e cível. Agora, terei que pagar indenização, mais custas. Criei essa vaquinha virtual e peço para que quem puder ajudar, com qualquer valor, faça uma contribuição. Sei que está difícil para todo mundo, mas não tenho outra opção. Peço desculpa a vocês pelo timing e por ter chegado a esse ponto. Muito obrigado, de coração", manifestou-se o criador de conteúdo bolsonarista no microblog.

O desabafo, no entanto, dividiu opiniões. Uns, por sua vez, escreveram frases como "não posso ajudar financeiramente, estou desempregada, mas vou retuitar. Deus o abençoe!" e "está na conta, irmão. Parabéns pelas excelentes postagens e principalmente pela coragem de sempre", outros se alegraram e disseram: "Amo ver bolsominion se lascando. Tomara que não consiga a grana e tenha que trabalhar decentemente" e "cuidado com o que vai falar da próxima vez para não passar vergonha pedindo esmola de novo".

Um youtuber de extrema direita que falou todo tipo de atrocidade nojenta sobre meu irmão...



Está agora implorando dinheiro para pagar a condenação na justiça que tomou.



Só queria que vcs soubessem disso. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 4, 2023





Pessoal, a maré não está nada boa.



Fui processado pelo Lucas Neto nas esferas criminal e cível. Por culpa minha, que recebi a notificação cível por último e achei que era o mesmo processo, o caso foi julgado à revelia, sem análise de mérito, e perdi em primeira instância.… — Ed Raposo (@EdRaposo_) May 3, 2023