Reprodução Angélica é criticada por sugerir vibrador de presente de Dia das Mães

A apresentadora Angélica causou uma polêmica nesta segunda-feira (8) após participar de uma publicidade do 'Dia das Mães'. Na postagem compartilhada pela ex-modelo, ela sugere presentear as mães com brinquedos sexuais, como um vibrador.

"Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto", diz a publicação publicitária da esposa de Luciano Huck.

Apesar da dedicação em vender o produto, os seguidores de Angélica não gostaram da sugestão de presente para as mães.

"Eu respeito minha mãe!", escreveu uma seguidora. "Você já se imaginou recebendo dos seus filhos um vibrador?", questionou outra. "Quando as pessoas perdem a noção do ridículo, dá nisso", criticou uma terceira.

A questão parece ter dividido opiniões dos internautas, porque, embora muitos tenham criticado, outras pessoas apoiaram a iniciativa. "O povo trata tudo com um tabu! Um problema!!!", apontou um seguidor.

"Parece que deram celular com internet para a galera do século XIII e vieram comentar no post, que loucura", refletiu outra.

"Quem ama a sua mãe deve quebrar este tabu, pois o vibrador é um ótimo companheiro, aliás se você já tiver parceiro ou parceira, adote um vibrador, ele fará coisas que ninguém pode fazer por você", apoiou uma terceira.

A cantora Fafá de Belém também se posicionou a favor da sugestão de presente: "É um PRESENTAÇO!!!", escreveu a artista.