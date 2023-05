Reprodução/Instagram Suzy Rêgo





No ar como Patsy/Paulete, de "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, disponível no Globoplay, Suzy Rêgo compartilhou o zero que ganhou da colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", em seu perfil no Instagram. Na legenda, acrescentou: "Quando a nota zero tem sabor de nota dez. Gratíssima".

A jornalista, conhecida por publicar notícias e críticas sobre o que acontece na televisão, justificou a pontuação ao "pouquíssimo destaque" dado à artista na trama, descrita como um conto de fadas contemporâneo, regado de amor, vingança e superação. "Sua personagem começou bem, mas acabou ficando sem história. Agora, a atriz (ótima) raramente aparece na novela. Merecia mais", opinou.





Fazendo coro à avaliação, Viviane Araújo escreveu: "Concordo! Você é maravilhosa, Suzy!". Já Helena Fernandes, que, após interpretar Eugênia em "Bom Sucesso", em 2019, migrou para o Prime Vídeo e estreou como Helen na série "Desjuntados", em 2021, acrescentou que deve receber dez infinitamente.

Já com a produção toda gravada, Suzy contou em entrevista ao site "Gshow" que "Todas as Flores" teve um gostinho especial. "Tenho excelentes lembranças. A Thalita Carauta e eu tivemos uma parceria proveitosa. Foi diversão total! O resgate da Paulete da Gamboa nos trouxe leveza e boas risadas em cenas. E, claro, muita emoção ao abordar os assuntos delicados", enfatizou.