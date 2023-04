Reprodução/Instagram Belinda Peregrín





Não são apenas os brasileiros que passam do limite na hora de tietar, demonstrar carinho e furar os bloqueios para poder tocar nos artistas, mas os "gringos" também. Que o diga Belinda Peregrín, famosa mundialmente por ter interpretado as gêmeas Mariana e Silvana, protagonistas da novela infantojuvenil "Cúmplices de um Resgate", produzida pela Televisa e exibida aqui pelo SBT.

A atriz e cantora foi surpreendida por um admirador mais afoito durante uma apresentação em Guanajuato, no México. Os seguranças agiram rápido, mas, mesmo assim, ele conseguiu agarrá-la, deixando-a sem equilíbrio. O material com o momento da invasão foi publicado nas redes sociais do programa hispano-americano "El Gordo y la Flaca" e vem dando o que falar.





Um dos trechos do conteúdo audiovisual mostra a artista pedindo para o rapaz se acalmar e respirar. Em seguida, visivelmente abalada e desconcertada, relembra a cena e relata o susto que levou. Entre os comentários, não faltaram palavras de apoio e conforto, como "Beli é um amor, lidou com a situação com muita calma", "me desculpe, mas isso é agressão" e "não é fanatismo, é idiotice".