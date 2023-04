Farsa

A trama começa com Zoé (Regina Casé) indo buscar Maíra (Sophie Charlote), no interior, onde ela morava com o pai. Arrependimento de ter abandonado a filha cega? Não, o retorno de Zoé foi motivado pelo câncer de Vanessa (Leticia Colin), que precisa de uma medula compatível. Logo no início, Zoé mostra a face da verdadeira vilã, ao matar o pai de Maíra, para que ela se mudasse para o Rio.