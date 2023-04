Reprodução/Instagram Tierry e Mikaelly Amorim





Gabi Martins é um passado bem distante na vida de Tierry, visto que o compositor e cantor está namorando Mikaelly Amorim. Durante o bate-papo exclusivo com a colunista Mariana Morais, do site "Em Off", o hitmaker do arrocha detalhou como se conheceram, assumiu que teve algo a mais com a sua ex-professora do "Dança dos Famosos", Carla Bruno, e falou sobre as perseguições que sofria nas redes por causa de suas escolhas amorosas.

De imediato, ele explicou que o romance teve início em outubro do ano passado. "De lá pra cá, a gente se encontrava quando dava. Tínhamos nossos rolos, e o negócio foi indo", confidenciou. Na sequência, mencionou que, sempre que ia a Salvador, ambos se viam e faziam algo juntos, frisando que ficaram mais próximos após o carnaval. Depois, sobre a decisão de expor o relacionamento, afirmou que passaram a se ver mais vezes, sentindo posteriormente a necessidade de revelar a união.





Reprodução/Instagram Mikaelly Amorim





Ao ser questionado sobre o que o encantou na nova eleita, não se fez de rogado. "A simplicidade. Eu a levo num restaurante chique, e ela me diz: 'Ah, quero comer cuscuz'. Apesar de ser uma menina extremamente classuda, ao mesmo tempo tem uma humildade gigantesca, que vem de família", respondeu o artista baiano, ressaltando que tal qualidade está enraizada na amada e que, mesmo sendo jovem, sabe bem o que quer.