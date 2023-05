Reprodução/Instagram Felipeh Campos e Luisa Mell





Pouco antes de a Justiça Federal do Amazonas determinar a devolução de Filó a Agenor Tupinambá, o seu "fiel depositário", o apresentador Felipeh Campos, que passou a integrar o time do "Morning Show", da Jovem Pan News, após deixar a bancada do "A Tarde é Sua", da RedeTV!, não fez questão de aliviar para os lados de Luisa Mell.

Do tipo que não costuma fugir ao enfrentamento, ele rasgou o verbo no microblog. "Quanta maldade, né, dona Luisa? Por que fez isso com o rapaz que vivia com a Filó? Como foi suja, bom, na verdade, você nunca foi limpa. Seu passado te condena em todas as instâncias. Nojenta!", começou dizendo.





Reprodução/Internet Filó e Agenor

Depois, como quem quisesse enfatizar que a ativista era a responsável por ter denunciado o tiktoker e influenciador ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), coisa que desmentiu por meio de vídeos nas redes sociais, Felipeh fez o seguinte questionamento: "Nunca teve dó de seres humanos, teria de animais?".

Para quem não juntou as peças do quebra-cabeça, o comandante do "Link Podcast", da RecordTV, estava se referindo ao romance que a ex-apresentadora do "Late Show" viveu com Amilcare Dallevo Jr., um dos donos da emissora de Osasco. Anos mais tarde, em 2006, o empresário se casou com Daniela Albuquerque, com quem tem duas filhas.

Quanta maldade né dona Luiza Mel?, pra que vc fez isso com o rapaz que vivia com sua capivara, a filó, como vc foi suja, bom, na verdade vc nunca foi limpa, seu passado te condena em todas as instâncias. Nojenta!! Bom, vc nunca teve dó de seres humanos, terá dó de animais? pic.twitter.com/eSJYeTVeZU — 🐅Felipeh Campos🐅 (@fcfelipehcampos) April 29, 2023