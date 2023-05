Fábio Rocha/Globo Gloria Perez





O capítulo de "Travessia" que foi ao ar nesta segunda, dia 1° de maio, traz Bia, personagem de Clara Buarque, levantando uma hipótese científica para o resultado negativo no teste de DNA de Tonho, interpretado por Vicente Alvite, e desvendando a questão genética de Brisa, vivida por Lucy Alves, fato que gerou reações (muitas negativas, bom citar) e fez com que Gloria Perez se manifestasse nas redes sociais.

Um dos motivos foi o comentário de uma espectadora que havia se mostrado confusa com a teoria e que, ao mesmo tempo, ultrapassou os limites da ficção e "anunciou" por meio do Twitter: "Daqui a pouco, a velha necrosada da Gloria aparece aqui para dizer que esse mico de brigadeiro também é culpa do Mauro Mendonça Filho [diretor]. Vai vendo". A partir daí, foi um salve-se quem puder.





Reprodução/Instagram Lucy Alves (Brisa) e Clara Buarque (Bia)

Do tipo que não costuma fugir ao enfrentamento, a autora, que já se indispôs com internautas por causa de sequências consideradas sem sentido e inadequadas ao contexto da história, deu uma resposta. "Esse poço de preconceito e etarismo é você mesmo? Ou foi só um improviso? Isso é sintoma de cérebro necrosado", escreveu ela, para, logo em seguida, indicar, aos risos, a realização de um exame de RM: "Ressonância urgente".

Esse poço de preconceito e etarismo é vocé mesmo? ou foi só um improviso? Isso é sintoma de cérebro necrosado, ressonância urgente 😂😂😂😂 — Gloria Perez (@gloriafperez) May 2, 2023