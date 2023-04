Reprodução/Globo - 28.04.2023 Lucy Alves interpreta Brisa em 'Travessia'





Gloria Perez revelou os bastidores de uma cena de "Travessia" após um trecho do capítulo desta quinta-feira (27) ser criticado nas redes sociais. O momento exibe Brisa dançando embaixo da chuva, em frente ao hospital, após o filho sofrer um acidente e ser internado. A autora afirmou que a passagem foi improvisada por Lucy Alves.

"Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece", publicou no Twitter, na manhã desta sexta-feira (28). Um internauta questionou a decisão da atriz em dançar naquele momento da novela e Perez concordou com a declaração.

Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece 😉 — Gloria Perez (@gloriafperez) April 28, 2023





"Acontece? Nunca vi dançar em frente o hospital com filho internado, como acontece D. Glória", sugeriu uma pessoa. "Eu também não", respondeu a autora da novela das nove.

Eu também não… — Gloria Perez (@gloriafperez) April 28, 2023





"Glorinha eu só não entendi a dança, porque ela tava com o filho no hospital. Mas tudo bem, estava escrito", avaliou outra, ao passo que Gloria reforçou que a cena "não estava escrita". Nos stories do Instagram, a autora compartilhou o trecho do roteiro original escrito por ela.





"Carro de Oto vindo. Oto curioso. A atenção dele se volta para a mulher sozinha, ali na chuva. Freia bruscamente, reconhecendo a Brisa. E salta do carro. Eles se abraçam. O beijo. Final do capítulo 172", diz o roteiro da cena.

Confira abaixo reações de espectadores sobre a cena:

🚨 GRAVE: Brisa come o pão que o diabo amassou, filho é internado e, sob chuva, atriz mete a louca do improviso e dança em frente a hospital. Glorinha diz que não conhece essa gente kkkkk (praticamente: ela disse que foi improviso, que ela não escreveu isso) #Travessia pic.twitter.com/EjTmIVtjzp — adriano dicarvalho (@dridicarvalho) April 28, 2023





Oq eu mais amo na brisa é o qnt ela se preocupa com tonho, ele no hospital ela: pq nao dançar na chuva?? #travessia pic.twitter.com/eNLqQCC5an — 🌙 thunder⚡️ (@justfroes) April 28, 2023





Que cena foi essa da Brisa dançando na chuva na frente do hospital ????? #Travessia pic.twitter.com/so8sRKfETz — Gabizinha 💐 (@mayfieldskies) April 28, 2023





o filho da Brisa quase morrendo e ela dançando na chuva na frente do hospital #Travessia pic.twitter.com/YuK33D6OZC — Gil Mendonça (@_gil_xx) April 28, 2023





O filho todo lascado no hospital



A brisa: #Travessia pic.twitter.com/F76oiAoDWR — Divino Abreu 💙 (@PremonicaoB) April 28, 2023





