De elenco a enredo furado: 10 erros que fizeram de Travessia um fiasco

Enredo furado

O roteiro da novela contou com diversos furos. Logo no início, Guerra (Humberto Martins) pega Chiara (Jade Picon) do hospital e a trama não dá explicação como isso foi possível. Não tinha segurança? Além disso, Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero), personagens da novela 'Salve Jorge', reaparecem em "Travessia" e ignoram o fato de ter uma filha juntos. Furos também foram percebidos na dificuldade de Brisa (Lucy Alves) se comunicar com a família pelas redes, enquanto estava desaparecida, e da facilidade dela de ter mentido o nome para a polícia.