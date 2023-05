Reprodução Quem é o parente de Brisa? Mistério será revelado em 'Travessia'

A novela de Glória Perez já se encaminha para as últimas semanas. Devido isso, o mistério do parentesco de Brisa será revelado em 'Travessia'. Uma das maiores reviravoltas da trama envolve a condição genética de Brisa (Lucy Alves), o porquê a personagem não tem o mesmo DNA do filho e quem seria o familiar perdido.



A razão pela qual a protagonista perdeu a guarda do filho Tonho, já que todos os testes de DNA deram negativos, será descoberta com a ajuda de Bia (Clara Buarque).

Após ouvir um desabafo de Brisa, a estudante de biologia refletirá a possibilidade de Brisa ser um caso de quimerismo, condição genética em que o individuo apresenta dois materiais genéticos distintos.

A teoria da bióloga também responderá às previsões da vidente, já que o familiar de Brisa a acompanha mais de perto do que ela possa imaginar.

"Acho que entendi! Você pode mesmo ter um parente de sangue... Um parente de sangue dentro de você. E isso explica tudo, até o DNA. Eu estava fazendo essa mistura aqui, olhando o leite se fundindo com o chocolate na panela, e me deu um insight: e se ela tivesse um gêmeo? Um gêmeo que não nasceu? Se eram dois fetos e um não vingou, mas se fundiu com ela?", aponta Bia.

A condição de Brisa aconteceu porque a mãe da maranhense teria gerado uma gravidez de gêmeos, no entanto, um dos fetos não teria se desenvolvido e o material genético foi fundido ao de Brisa. Desse modo, o DNA do outro feto seria o responsável pela gestação de Tonho.

Apesar da desconfiança, a conclusão só virá com o nascimento do segundo bebê da protagonista. O nascimento da herdeira, fruto da relação com Oto (Rômulo Estrela), será assistido por um oficial de justiça. Ao realizar o teste de DNA com a recém-nascida e o resultado atestar negativo, a condição genética de Brisa será estudada.