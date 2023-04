Beatriz Medeiros Paulinho Boa Pessoa e Mauricio Medeiros





Mauricio Medeiros participou do programa de rádio de Paulinho Boa Pessoa, na Super Rádio 1150 AM, na manhã desta quarta-feira (26). Por lá, detalhou como funciona a MTOR, técnica de execução da musculação que otimiza resultados, previne e trata lesões, respondeu às dúvidas dos ouvintes e revisitou a sua trajetória de mais de 15 anos. Após o término, fez questão de posar para fotos ao lado do radialista.





É válido citar que Mauricio também se rendeu ao universo dos podcasts,mesacasts e afins e está nos ajustes finais para colocar no ar a sua atração na internet. Segundo nota publicada pela colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", a ideia é levar entretenimento de qualidade e conquistar as pessoas que gostam de ficar por dentro do mundo fitness e, principalmente, de se divertir com boas histórias.

Beatriz Medeiros Mauricio Medeiros nas dependências da Super Rádio 1150 AM





Para iniciar o projeto semanal com chave de ouro, Medeiros revelou à jornalista que pretende convidar o fisiculturista e ex-participante de "A Fazenda 10", da RecordTV, Leo Stronda — com quem, aliás, já trabalhou na época do canal "Fábrica de Monstros" — para um bate-papo. "Ele é um cara que tem a ver com a minha história", ressaltou.



Beatriz Medeiros Mauricio Medeiros e Leo Stronda





O ex-peão, para quem não sabe, anunciou pelo Instagram, no início de março, que se tornou adepto da religião evangélica e deixou o grupo Bonde da Stronda, formado em 2006. "Eu sou cristão e fiquei feliz com a notícia da sua conversão. Agora, além de amigos, somos irmãos em Cristo", finalizou o fortão.