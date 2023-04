Reprodução/Instagram Luiza Ambiel e Domitila Barros





Após ficar pouco mais de quinze dias afastada do Twitter (o último post foi realizado em 28 de março), Luiza Ambiel, ex-musa da banheira do Gugu e ex-participante da décima segunda temporada de "A Fazenda", da RecordTV, voltou a ficar on-line no microblog de Elon Musk e a interagir com os seus 157 mil seguidores.

Além de postar uma imagem em que aparece sentada à beira da piscina tomando sol sem a parte de cima do biquíni, a atriz, humorista, apresentadora e youtuber também repercutiu os últimos desdobramentos do "Big Brother Brasil", da Globo. Em especial, a 16ª disputa pela permanência que levou à zona de risco Amanda Meirelles, Domitila Barros e Larissa Santos.





Apesar de ser recordista de indicações da edição e ter escapado de seis berlindas, a Miss Alemanha é quem deve dizer adeus ao prêmio e deixar o confinamento nesta terça-feira (18), segundo Luiza. "Nossa, estava aqui pensando na Domitila. Coitada, né, gente? Nadou, nadou e vai morrer na praia. Eu até estava torcendo para ela, mas o seu último discurso achei meio repetitivo e se 'achando' um pouco! E vocês?", perguntou, estimulando a interação.

Não demorou para os usuários começarem a opinar na publicação. A primeira disse que Larissa regressou de uma repescagem "achando que havia retornado de um paredão falso. Já Domi saiu ilesa várias semanas consecutivas, qualquer um ficaria se sentindo mesmo". Outra acrescentou: "A emissora tira quem eles querem. Pior 'BBB' até aqui". Já a terceira não perdeu a oportunidade de alfinetá-la: "Você se achava e era repetitiva desde a primeira semana de 'A Fazenda', e Domitila que voltou cinco vezes não pode?".

Nossa tava aqui pensando na Domitila coitada né gente? nadou, nadou e vai morrer na praia… eu até que tava torcendo pra ela, mas o último discurso dela achei meio repetitivo e se “achando” um pouco! E vcs? — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) April 18, 2023