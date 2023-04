Divulgação/Aramis Cauã Reymond





Consagrando a parceria de sucesso, a Aramis apresenta a mais nova collab com Cauã Reymond, protagonista da novela "Terra e Paixão", criada e escrita por Walcyr Carrasco, para suceder "Travessia" no horário nobre da Globo. Repleta de informação de moda, tecnologia e atributos sustentáveis, Jeans For Action chega estabelecendo a autoridade da marca no segmento blue denim, repaginando itens atemporais, com modelos adequados a cada período e estilo.

"A inovação contínua é uma das coisas que eu e a Aramis temos em comum. Por isso, trouxemos algo diferente de tudo que havia sido feito antes. Buscamos referências no streetwear e no all jeans, fugindo totalmente da nossa zona de conforto. A cápsula foi construída a muitas mãos, e, mais uma vez, foi um prazer imenso participar desse processo tão criativo e disruptivo", afirmou o ator, que há quase dois anos segue agregando com seu olhar estratégico e ligado às principais evoluções do mercado.



















Aramis/Divulgação Cauã Reymond





Parte da coleção de Inverno 23 Stream Lines, a linha procura reinventar as modelagens e silhuetas, como os tradicionais membros regulares, slim e skinny. Os produtos interagem entre si, compondo visuais inovadores e estimulando diversas possibilidades. Com jaquetas oversized e múltiplas lavagens, a colaboração com o trendhunter (em tradução livre, "caçador de tendências") mergulha nas referências ao streetwear e na essência urbana do homem moderno, acompanhando seu dia a dia.