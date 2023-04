Divulgação/Farol Luciana Gimenez





São 22 anos na TV, parte deles num programa diário, mas Luciana Gimenez não para: está sempre pronta para os novos desafios. Foi seguindo esse conceito que a apresentadora colocou no ar nesta quinta-feira (13) o seu mesacast, elaborado pela Farol, uma aceleradora de criadores que oferece o suporte necessário para desenvolver a carreira e imagem de seus talentos. Quanto ao nome "Bagaceira Chique", ele foi inspirado nos muitos perrengues emocionantes e até mesmo engraçados pelos quais já passou.

Em linhas gerais, o projeto pode ser descrito como um mix de sala de estar com fim de festa da família, ou seja, vários tipos de assunto são permitidos, mas com uma única regra: não podem ser repostas prontas, têm que ser autênticas, orgânicas. "Quero que as pessoas se sintam à vontade para dar suas verdadeiras opiniões sobre tudo. Espero que abram suas histórias reais, e não aquela que fica bonitinha para falar. Todo mundo tem um lado bagaceiro e outro chique. Ninguém é 100% um ou 100% outro", destacou.





A estrela da RedeTV! também se mostrou empolgada com as primeiras gravações da atração semanal e não escondeu o desejo de que o público se sinta mais próximo: "Vamos ter quadros especiais com temas diversos. Amo essa liberdade que a internet nos dá em relação às pautas. É diferente de fazer televisão, o que me deixa bem animada. E posso garantir que as pessoas vão se divertir", ressaltou ela, enquanto se preparava para conversar com a influenciadora e podcaster Tata Estaniecki, do "PodDelas".