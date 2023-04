Reprodução/Globo - 18.04.2023 Dania Mendez declarou torcida para Domitila Barros no 'BBB 23'





Dania Mendez voltou a falar do "BBB 23" após participar do intercâmbio durante o "La Casa De Los Famosos". Durante uma live no Instagram, a mexicana defendeu a permanência de Domitila Barros no atual paredão, disputado com Amanda Meirelles e Larissa Santos .

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A influenciadora conversava com os seguidores nas redes sociais quando descobriu que a miss Alemanha estava em uma nova berlinda. “Vamos votar por Domitila. Quem mais está? Vamos pedir por Domitila, vamos pedir muito por ela. Vocês têm que enviar muita força mental também", afirmou Dania.

INFO | Dania está apoiando Domitila nesse paredão, vamo todos votar por ela nesse paredão. DaniTila 👑 @dania_mdz | @domitila_barros pic.twitter.com/qQMTV1v5nf — Central Dania Mendez BR 💜 | Fan Account (@cfdaniamendez) April 17, 2023









Vale lembrar que Mendez teve uma relação próxima com a sister durante a participação breve no reality brasileiro. Poliglota, Domitila auxiliou Dania nas conversas com os participantes em espanhol.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Ao deixar o "BBB", a mexicana ainda protagonizou um momento de emoção ao trocar presentes com a ativista social. Relembre abaixo:

🇧🇷 Dania presenteou Domitila com um brinco. Domi ficou emocionada com o presente de Dania. 🥺



🇲🇽 Dania le regaló a Domitila un arete. Domi estaba encantada con el regalo de Dania. 🥰 #BBB23 #LCDLF3 #TeamDania pic.twitter.com/1Pfc4ghebo — Dania Mendez 💜 (@daniamendez_) March 17, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.