Reprodução/ Globoplay Domitila conta que está com dívidas fora do "BBB 23"

Nesta terça-feira (18), os participantes do "BBB 23" conversavam sobre a vida fora do reality. No bate-papo, Domitila foi informada que alguns fãs ajudavam os brother com dívidas e revelou que tem contas à pagar.

Larissa, que saiu do reality e voltou na repescagem, contou que alguns fã-clubes ajudavam os participantes financeiramente quando saiam do reality. A miss ficou surpresa com a informação e afirmou que vai precisar de algum auxílio.

"Ai estou cheia de dívidas", disse a sister. Em seguida, Domitila deixou claro que não estava pedindo para que fãs mandassem dinheiro para ela, mas estava apenas falando que vai precisar ganhar dinheiro para quitar as dívidas.

A miss, então, brincou: "Não é porque vim para o BBB que estou rica não viu gente".

