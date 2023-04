Divulgação/ Globo Amanda, Domitila e Larissa estão no paredão

No último domingo (16), foi formado mais um paredão no "BBB 23". Aline, Domitila e Larissa foram parar na berlinda e disputam a permanência na casa pela votação do público.

Leia também Paolla Oliveira compartilha álbum de aniversário em clima descontraído

Segundo a enquete do iG Gente, na parcia das 06h desta segunda-feira (17), Larissa é a mais votada com 65,9% dos votos. Em seguida, vem Domitila com 31,7% e Amanda é a menos votada com 2,4% dos votos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Reprodução/ Twitter Parcial das 06h da enquete do BBB 23





Na formação do paredão, Ricardo, que conquistou o líder, inidicou Amanda diretamente para a berlinda. Domitila, por sua vez, foi a mais votada pela casa e puxou Larissa no contragolpe. Na próxima terça-feira (18), o público descobre quem é a próxima eliminada do "BBB 23".

Quem deve ser eliminado do "BBB 23"? #BBB23 — iG Gente (@iggente) April 17, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente