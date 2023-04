Reprodução/Instagram Dora Figueiredo, Key Alves e Gustavo Benedeti





Dora Figueiredo fez valer a sororidade — que consiste basicamente na solidariedade, e não no julgamento prévio entre as próprias mulheres, o que, muitas vezes, ajuda a fortalecer e propagar estereótipos preconceituosos em torno da figura feminina — e tomou as dores de Key Alves na tumultuada separação entre a jogadora de vôlei e o empresário Gustavo Benedeti, confirmada na manhã desta terça-feira.

Em seu perfil no Twitter, a youtuber, apresentadora e influenciadora digital, que chegou ter seu nome divulgado como uma das possíveis participantes do "Big Brother Brasil 23", escreveu: "Quem um dia acreditou que um cara conservador bolsonarista iria namorar uma mulher que tem OnlyFans de boa, estava sonhando. Homem assim não banca nada diferente do que uma santa para ele trair no sigilo".





Reprodução/Instagram Gustavo Benedeti e Key Alves





Por falar na plataforma de compartilhamento de materiais feitos para pessoas com mais de 18 anos, parece que a ex-sister resolveu seguir à risca os versos da canção "Bzrp Music Sessions 53", que Shakira fez para alfinetar o ex, o jogador Gerard Piqué. E, como quem quisesse endossar o refrão "as mulheres não choram mais, as mulheres lucram", Key anunciou via Instagram: "Vêm novidades por aí no OF [OnlyFans]".

