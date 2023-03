Reprodução/@llaretratista @melissacarvalho Key Alves promete novos conteúdos no OnlyFans após mudança no visual

A ex-BBB Key Alves está de volta e com um visual surpreendente. Após se ausentar das redes sociais para cuidar da saúde mental e lamentar o luto do avô, Key ressurgiu com os cabelos loiros na noite de quinta-feira (30). A mudança marca uma nova fase para a jogadora, que prometeu novidades no OnlyFans, site de conteúdo adulto.

Desde a casa da repescagem, a jogadora de vôlei enfrentou situações complicadas, como a morte do avô durante o confinamento e a polêmica envolvendo a apresentadora do #RedeBBB, Patrícia Ramos, que teria ofendido a participante em um áudio vazado.

Ao iG Gente, Key Alves desabafou como foi passar pela perda do avô, quem ela considerava como um pai.

"A repescagem foi uma surpresa na qual eu queria muito e o luto foi uma surpresa da qual eu não queria nem um pouco, mas foi uma decisão minha com minha família enquanto eu estava ainda no BBB de que não queria ser acionada caso acontecesse de haver um falecimento. Quando eu saí foi um choque de realidade que me fez muito mal e tive um luto muito complicado e muito doloroso", relembra.



Segundo ela, os dias fora da internet foram necessários para ela poder recalcular a rota após não ser escolhida para retornar ao BBB. "Decidi tirar um tempo para mim e me fez muito bem".

Sobre o caso envolvendo a apresentadora, Key Alves preferiu não se pronunciar.

Do castanho ao loiro, Key Alves aproveitou o turbilhão de acontecimentos desde a saída do reality para estrear um novo visual.

"A mudança marca a fase nova da minha vida, a fase pós-BBB, podemos dizer que estou vivendo a fase do meu tie-break (dinâmica de desempate nos esportes), estou começando a vencer agora depois de tudo que vivi".

E se engana quem pensa que com a fama do reality Key Alves deixou o perfil do OnlyFans. A jogadora revela já estar planejando um retorno para a plataforma, com mais conteúdos para os inscritos. Gustavo Cowboy deve participar? No primeiro momento não, ela e o aliado do reality estão analisando como será a relação fora da casa.

E o vôlei também permanece na vida da ex-BBB, ela revelou que continua com o time do Osasco, contrariando rumores de que teria sido dispensada.

"A prioridade é o trabalho agora, sendo no vôlei, como sendo na carreira de influenciadora também. Estou aberta para novos desafios, e sim, vem ensaios novos no Only e outras novidades além de continuar com meu time".