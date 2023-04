Divulgação Taty Zatto





Profissional responsável por comandar o som do talk show de Jojo Todynho e ex-participante da quarta temporada do programa de casais da RecordTV, a disc jockey Taty Zatto se submeteu a alguns procedimentos estéticos, mas seu foco foi não alterar seus traços de forma que sua naturalidade fosse deixada de lado. Taty suavizou as olheiras e remodelou o formato do queixo com a técnica usada.

"Ela optou por investir em preenchimentos de mento (queixo) e das têmporas (região lateral do crânio), com o objetivo de recuperar a harmonia da sua face, sem perder suas características", explicou o médico Alexandre Adolfo, superconceituado no assunto e pioneiro no tratamento com Ellansé no Brasil.





Divulgação Confira o antes e o depois de Taty Zatto após harmonização facial





Se, por um lado, aprovou o resultado, por outro, superou as expectativas da artista, que foi só elogios. Em conversa com o iG Gente, Taty não escondeu a alegria. "Todo mundo sabe que me sentia incomodada com minhas olheiras. Por esse motivo, procurei o doutor Alexandre, que é especialista nisso", comemorou.

Em linhas gerais, o produto, que está se tornando cada vez mais procurado, melhora o aspecto da região dos olhos, com vantagens que vão desde o clareamento até a redução de bolsas.