Reprodução/Instagram Key Alves e Gustavo Benedeti

Nesta terça-feira (4), Gustavo, do "BBB 23", usou as redes sociais para anunciar que terminou o namoro com Key Alves. Os dois começaram a se envolver no reality, continuaram o namoro após serem eliminados, mas a relação chegou ao fim. De acordo, com o ex-BBB a decisão de dar um fim no relacionamento partiu dele.

Key postou uma foto chorando na noite de segunda-feira (3), o que alimentou rumores de um término do ex-casal. Gustavo, então, se pronunciou e disse que gostaria de ter dado a notícia para o fãs, mas o boatos surgiram antes.





"Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo dentro da casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, tive tempo de perceber e sentir as diferenças", destacou ele no Instagram.

Em seguida, Gustavo explicou porque não quis continuar a relação: "Ela é incrível e por isso que não quero seguir e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos e espero a compreensão dos fãs".













