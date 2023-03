Reprodução/Instagram Fernando Scherer, Brenda Mello Scherer e Sheila Mello





Apesar de Sheila Mello e Fernando Scherer, o Xuxa, estarem separados desde 2018, os dois mantêm uma relação amistosa. Prova disso é que a ex-loira do É o Tchan! e o ex-atleta olímpico de natação estiveram juntos para cantar parabéns para Brenda, no Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A dançarina e atriz, aliás, foi só elogios ao parque. "A comemoração foi animada e cheia de amor. Só tenho a agradecer pela festa incrível!", derreteu-se.

Depois, ao postar uma série de fotos no Instagram, deixou explícito o seu lado mais zeloso. "Hoje é o dia da minha parceirinha! Dez anos já! Só quero pedir para Deus protegê-la e colocar em sua vida belas histórias!", começou dizendo, para, logo em seguida, ressaltar seu carinho pela menina: "Quero que se nutra desse amor para ir para o mundo com o coração aquecido e forte! Estarei eternamente ao seu lado para abençoar, proteger! Te amo mais que tudo!".





Entre os comentários não faltaram palavras afetuosas, como: "Ela é a sua cópia", "o tempo voou" e até um "te vi na montanha-russa e fiquei com vontade de pedir uma foto, mas não quis atrapalhar o momento de vocês". Também teve uma mensagem assinada pelos administradores do perfil do complexo de diversão, considerado a "Disney paulista": "Uhuuu! Esse Hopi Niver foi mais que especial! Nós amamos festejar contigo e a Brenda, Sheee! Danki di tum-tum (Obrigado de coração)! Vendinovu (Volte sempre)!".