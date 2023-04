Reprodução/Instagram Key Alves surge aos prantos nas redes sociais após término com Gustavo

Key Alves ficou realmente abalada com o término do relacionamento com Gustavo. Após o anúncio público, a ex- BBB 23 apareceu aos prantos nas redes sociais.

"Sério! Que pesadelo", desabafou ela, sem esconder a tristeza da separação.

Na nota oficial, Key fez questão de ressaltar que o término foi uma decisão apenas de Cowboy e que os dois não iriam continuar amigos.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha!", afirmou.

