Reprodução/Internet Marcius Melhem





Acusado publicamente de ter importunado sexualmente Dani Calabresa e outras mulheres na época em que dirigia o núcleo de humor da Globo, Marcius Melhem segue empenhado em provar a sua inocência. Nesta sexta-feira, dia 31 de março, por exemplo, o ator e diretor recorreu às redes sociais para fazer uma análise e, consecutivamente, levar seus seguidores e todos aqueles que acreditam na sua versão a considerar os fatos.

Numa clara referência às quatro denunciantes e sete testemunhas que expuseram detalhes dos supostos assédios à coluna de Guilherme Amado, escreveu: "Hoje faz uma semana que foi ao ar uma matéria de 1h20 só de 'mas conta aí' contra uma de 1h10 de debate e interrupção de raciocínio. Vejo como isso pode manipular a percepção. E faço questão que vocês vejam o que não entrou na entrevista, além de esclarecer mentiras. Isso será feito em breve. Mas deixo aqui um número só para reflexão. Naquela 1h20, os jornalistas ocuparam pouco mais de três minutos para entrevistar 11 pessoas. Na minha 1h10, foram mais de 17 minutos de contrarrespostas. Ocuparam 4,5% do tempo delas e 26% do meu".









Em seguida, Melhem acrescentou que não precisa estudar jornalismo para ver o efeito disso, ressaltando que a diferença de postura nos dois bate-papos é gritante. "Mas nada vai impedir a verdade de chegar ao público. Com calma, assim como foi com a 'Piauí' [revista], as pessoas vão enxergar. Obrigado pelos muitos que já entenderam. Eu não tenho a estrutura profissional que elas vêm montando, repleta de profissionais de várias áreas. Mas, devagarzinho, vou esclarecendo. Porque a verdade vem, nem que seja engatinhando. Mas vem", frisou.

Para quem não está por dentro dos últimos desdobramentos do caso, na sexta-feira passada (24), o colunista do site "Metrópoles" publicou dois vídeos de uma reportagem especial. No primeiro, "Caso Marcius Melhem: elas falam", com depoimentos dados pelas atrizes Dani Calabresa, Renata Ricci, Georgiana Góes, Veronica Debom e Maria Clara Gueiros, as roteiristas Luciana Fregolente e Carolina Warchavsky, os diretores Cininha de Paula e Mauro Farias, e os atores Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch. No segundo, "Caso Marcius Melhem: ele fala", com o próprio Melhem.

Hoje faz uma semana que foram ao ar uma matéria de 1:20 só de "mas conta ai" contra uma de 1:10 de debate e interrupção de raciocínio. Vejo como isso pode manipular a percepção. E faço questão que vocês vejam o que não entrou na entrevista, além de esclarecer mentiras. (segue) — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) March 31, 2023





Isso será feito em breve. Mas deixo aqui um número só pra reflexão. Naquela 1h20min, os jornalistas ocuparam pouco mais de 3 minutos pra entrevistar 11 pessoas. Na minha 1h10 foram mais de 17 minutos de contra-respostas. Ocuparam 4,5% do tempo delas e 26% do meu. (segue) — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) March 31, 2023





Não precisa estudar jornalismo pra ver o efeito disso. A diferença de postura nas duas entrevistas é gritante. Mas NADA vai impedir a verdade de chegar ao público. Com calma, assim como foi com a Piauí, as pessoas vão enxergar. Obrigado pelos muitos que já entenderam. (segue) — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) March 31, 2023





Eu não tenho a estrutura profissional que elas vêm montando, repleta de profissionais de várias áreas. Mas devagarzinho vou esclarecendo. Porque a verdade vem. Nem que seja engatinhando. Mas vem. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) March 31, 2023