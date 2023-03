Reprodução/Instagram Chris Martin





Em meio à repercussão positiva da turnê "Music of the Spheres", com shows em estádios e ingressos esgotados em poucos minutos em 2022, dá para perceber que os integrantes da banda britânica Coldplay estão vivendo uma fase de ouro em terras tupiniquins, principalmente Chris Martin.

Os rolês aleatórios são tantos que, na rede social de Elon Musk, usuários chegaram a questionar se o intérprete de "Paradise", "Viva la Vida" e "Magic", entre outros clássicos e sucessos, realmente iria voltar para sua casa em Malibu, na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, após o término da programação, nesta terça, 28 de março.





Reprodução/Instagram Chris Martin





Só para se ter ideia: Chris foi visto se divertindo ao som de sambistas, se exercitando em academia, passeando pelo Parque Ibirapuera, prestigiando a apresentação do pianista e compositor italiano Ludovico Einaudi no Vibra São Paulo e até em um animado bate-papo com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro.

Por falar no artista, conhecido pelas performances energéticas e letras poéticas e emotivas, recentemente, surgiram rumores de que teria se submetido ao método FUE (follicular unit extraction ou, em português, extração de unidades foliculares), geralmente utilizado como último recurso quando todas as alternativas não geram o resultado esperado.



Reprodução/Instagram Chris Martin





"Embora Chris não tenha se pronunciado oficialmente, há evidências. Fotos recentes do cantor mostram que ele está com uma aparência mais jovem e com o cabelo mais cheio e saudável do que em ocasiões anteriores", analisou o doutor Marcio Maniglia Ravagnani, especializado em tricologia e referência mundial em transplantes capilares, por meio do Instagram.

Na sequência, o profissional, que já atendeu nomes famosos como o comediante e apresentador Rafinha Bastos, acrescentou que, se Martin, de fato, tiver recorrido ao procedimento, "podemos dizer que, pela modificação no desenho da hairline [linha que contorna o rosto], é possível que tenha passado por um implante aliado a medicamentos".