Foto: Reprodução / Instagram / @coldplay Coldplay: vocalista precisa de fisioterapia antes de subir aos palcos

Chris Martin , frontman do Coldplay , tem necessitado de uma equipe de fisioterapeutas para encarar a extensa agenda de shows que o grupo tem mantido.

Martin , de 46 anos, admitiu que é mais difícil se preparar para os shows do grupo em estádios e arenas agora do que há uma década. Ele ainda brincou que o Coldplay precisar tratar de tocar em locais tão vastos quanto os jogadores de futebol fazem antes de seus jogos nos mesmos lugares.





"Quando tocávamos em bares, eu não bebia, mas o resto da banda bebia" , diz Chris Martin . "E quando você está tocando em estádios, é como se preparar para um grande jogo de futebol - você sabe que vai ter alguns problemas musculares...".

O cantor também disse que a idade tem impacto em sua preparação física: " Estou ficando mais velho, então é a mesma coisa que você imaginaria que um jogador de futebol aposentado faria se dissesse que tem que jogar esta tarde - muitos rangidos e alongamentos e pedindo às pessoas para manipular isso e soltar aquilo".

Martin lembrou da popstar Beyoncé , que também tem enfrentado alguns problemas físicos: "Eu vi Beyonce depois do Grammy - ela é minha heroína e irmã e tudo mais. Mas é engraçado porque eu tenho um problema no joelho por estar no palco e ela disse: "Sim, eu também".

O Coldplay realizou sua maior turnê no Brasil e fará sua última apresentação no país com um show nesta terça-feira (28) no Estádio Nilton Santos , o Engenhão , no Rio.