Reprodução/ Twitter Chris Martins aparece na USP (Universidade de São Paulo)

Coldplay está no Brasil para cumprir 11 shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Depois de duas apresentações na capital paulista, Chris Martin, vocalista da banda, fez uma surpresa para os fãs.

O cantor apareceu em um ensaio de uma bateria dos estudantes da Universitária da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no último domingo (12).

Os estava passeando pelo Parque Ibirapuera, quando ouviu o som da bateria. Ele, então, decidiu ir até o local com a equipe dele. Nos vídeos que rodam as redes sociais, é possível vel o cantor e o diretor artístico Phil Harvey na USP, acompanhando o ensaio.

