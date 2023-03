Reprodução/Twitter - 20.03.2023 Chris Martin curtiu roda de samba entre os shows do Coldplay no Brasil





Chris Martin completou seis dos onze shows marcados do Coldplay pelo Brasil e decidiu finalizar a passagem por São Paulo em um momento descontraído. Na tarde deste domingo (19), o vocalista da banda britânica foi visto curtindo uma roda de samba na capital paulista.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Em registros que circulam nas redes sociais, o cantor é visto interagindo com pessoas em um bar que recebe uma roda de samba. Chris também foi flagrado em um momento apenas acompanhando o grupo apresentando músicas e o público cantando junto.





Confira abaixo os vídeos:

Simplesmente Chris Martin, do Coldplay, curtindo uma roda de Samba em um bar de São Paulo neste domingo. 🇧🇷



pic.twitter.com/4DBCQzoR9q — CHOQUEI (@choquei) March 19, 2023





Simplesmente Chris Martin curtindo uma roda de Samba em um bar de São Paulo. pic.twitter.com/AXgwRrwKDT — Forum Coldplay | MOTSWT ꩜🇧🇷 (@forumcoldplay) March 19, 2023





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Esta não é a primeira vez que o vocalista do Coldplay se mostrou interessado pela música brasileira. Entre os seis shows em São Paulo, Chris Martin recebeu Sandy, Seu Jorge e a bateria de Direito da USP para participarem de apresentações no palco.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.