Otávio Martins





Otávio Martins, que até dezembro podia ser visto no elenco da novela "Poliana Moça", do SBT, como o vilão Roger Pessoa, está afivelando as malas rumo à capital americana. "Amigos, o tio está de mudança! A partir do mês que vem, passo a morar em Washington, nos Estados Unidos, pelo período de um ano. Estou dando uma pausa na carreira de ator para me dedicar mais ao estudo de técnicas de roteiro", começou dizendo por meio do Twitter.

Logo em seguida, ele detalhou esse seu outro lado artístico e falou a respeito da estreia de dois filmes com argumentos que levam a sua assinatura, como "Férias Frustradas", com direção do "gigante" Bruno Barreto, e "Vai Ter Troco", dirigido por Maurício Eça. "Além destes, mais três longas estão em fase de pré-produção para o ano que vem", revelou o campineiro. "Que boa notícia, Tavinho!", "desejo muito sucesso" e "que seus projetos sejam vitoriosos" foram palavras deixadas entre os comentários.









Otávio Martins em entrevista ao 'PoliCast', podcast da novela 'Poliana Moça'

A cidade escolhida é um destino que celebra a arte. À beira do rio Potomac, é dona da maior entidade educacional do mundo, intitulada Smithsonian Institute. Com mais de 142 milhões de artefatos, o instituto serve como centro de pesquisa e tem nove (são 19 no total) de seus museus e galerias localizados no parque mais famoso da região, o National Mall. Há também teatros badalados, clubes dedicados ao jazz, restaurantes, cafés e bistrôs charmosos que tornam o lugar ainda mais interessante até mesmo para quem não suporta o exacerbado patriotismo dos estadunidenses.

