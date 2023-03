'Senta lá, Claudia'

Xuxa levou Serginho às risadas ao relembrar a relação com crianças nos programas, como quando virou meme ao mandar Claudia sentar. A apresentadora também admitiu que já pisou de propósito no pé de uma criança. "Uma cena que os fãs não têm, mas que tenho gravada ainda na minha cabeça, não tinha paquita na época e as crianças vinham com aquelas botinhas pesadas e dura. Uma criança da 'pá-virada' [pisou] no meu dedo. E eu: 'não pisa no meu pé', e 'pum', pisei no pé dela também", relembrou, explicando que batia boca com crianças por "não ser preparada" para tarefa.