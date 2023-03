Divulgação/Transamérica Canisso, do Raimundos





A fim de enaltecer o músico José Henrique Campos Pereira, mais conhecido como Canisso, o "Feras do Rock", da Rádio Transamérica (100.1 FM), apresentou no último sábado, 18, das 12h às 13h, para toda a Rede, uma edição exclusiva sobre a banda brasiliense de rock Raimundos, na qual era baixista. Canisso morreu aos 57 anos no dia 13 de março.





Reprodução/Instagram Canisso (o segundo da direita para a esquerda) com os integrantes da turnê que relembrou álbum de estreia





O programa trouxe faixas dos principais álbuns, como "Raimundos", disco de estreia, de 1994, que foi sucesso instantâneo, vendendo mais de 100 mil cópias em seu primeiro ano. A atração ainda contou com a participação de nomes que tiveram ligação direta com Canisso, como Roman Laurito, do Tihuana, Tico Santa Cruz, do Detonautas, e Badauí, do CPM 22, entre outros.