Canisso, baixista da banda Raimundos, morreu nesta segunda-feira (13), aos 57 anos. A informação foi confirmada pelo empresário da banda e anunciada no perfil do músico no Facebook.

De acordo com a publicação, ele sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital.

No Instagram, a último publicação dele era o agradecimento após um show em Santa Catarina, nesse sábado (11). "Valeu, Faísca. Grande noite na melhor casa do oeste de SC. Tortuga Raaarr", escreveu ele.

José Henrique Campos Pereira, o Canisso, é um dos fundadores da banda Raimundos, ao lado de Digão e Rodolfo.

O grupo é conhecido pelos sucessos "Eu Quero Ver o Oco", "Mulher de Fases" e "A Mais Pedida".

Famosos lamentam a morte de Canisso

Pelas redes sociais, artistas e amigos do baixista prestaram homenagem a ele. Veja a repercussão.

muito, muito triste com a perda de Canisso.

um cara massa, e durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada. rest in power, man 💔 — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) March 13, 2023









E logo hoje canisso se foi.

Bicho muito gente fina.

Um abraço forte na família❤️ — Chinaina (@chinaina) March 13, 2023









Canisso 😔

Um cara legal, um baixista de rock, de uma banda que fez sua história.

Que triste! pic.twitter.com/CjM8uB1H4M — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) March 13, 2023













Me encontrei com Canisso certa vez. Eu no começo de carreira e ele, já tendo feito toda a história q fez com os Raimundos, foi imensamente respeitoso comigo e meu trabalho. Participamos de uma troca de ideia bem loka na época.

Q sua família e fãs fiquem firmes. Descanse em paz. https://t.co/ZfqR2NwBuc — Rashid (@MCRashid) March 13, 2023





