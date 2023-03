Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel, Gabriel Cartolano e Márcio Sena





A notícia de que o matinal, que era comandado por Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano, pode voltar ao ar repaginado e sob os cuidados de Ana Furtado ou Carla Vilhena ou Michelle Barros (conforme adiantou com exclusividade o colunista Gabriel Perline, do iG Gente ) não fez a alegria somente dos espectadores da emissora de Silvio Santos, mas também dos profissionais que faziam parte dele.



Um exemplo disso é o youtuber e engenheiro aeronáutico Márcio Sena, que relatou a satisfação em ser chamado para levar suas experiências ao palco da atração e sair de lá com o convite para estar à frente do "Verdade ou Fake Que Dói". Fora isso, o influencer cearense comentou com amigos mais próximos que ficou feliz quando soube dessa novidade.









Reprodução/Instagram Márcio Sena, do quadro 'Verdade ou Fake Que Dói'





Mas, de acordo com Perline, o projeto só entrará em fase de produção, teste de elenco e gravações de pilotos após a estreia do "Fofocalizando", reformulado em 20 de março. Vale dizer que, em um dos posts no Instagram, Sena agradeceu ao diretor Marcelo Kestenbaum de Carvalho e aos antigos comandantes por terem apostado as fichas nele e acreditado no "Ciência Divertida" na TV.