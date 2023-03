André Wanderley Patricya Travassos e Marcelo Faria





Sucesso de público e de crítica, "Duetos", do premiado dramaturgo britânico Peter Quilter, continua sua programação, a qual foi assistida por cerca de 32 mil pessoas e já passou por Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Serão três apresentações em Brasília, no Distrito Federal, nos dias 18, sábado, com sessão dupla às 18h30 e 21h, e 19 de março, domingo, às 19h, no Teatro Unip, e três em Fortaleza, no Ceará, nos dias 24 e 25, sexta e sábado, às 21h, e 26 de março, domingo, às 19h, no Theatro José de Alencar.





O texto de Quilter examina e retrata de forma cômica o mundo caótico dos relacionamentos modernos, onde a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, por meio de quatro histórias de uma mulher e um homem — não necessariamente casais — às voltas com seus próprios desejos e traumas em busca do amor e enfrentando a solidão. Encenado em mais de vinte países e traduzido para dez idiomas, o espetáculo recebe sua primeira montagem no Brasil, estrelado por Patricya Travassos e Marcelo Faria, sob a direção de Ernesto Piccolo.