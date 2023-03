Foto: Reprodução / YouTube Morre Canisso, baixista do Raimundos, aos 57 anos

Nesta quarta-feira (15), aconteceu o velório de José Henrique Campos, mais conhecido como Canisso, o baixista da banda Raimundos que morreu na última segunda-feira após ter um infarto. A cerimônia ocorreu no Ginásio José Corrêa, em Barueri, na Grande São Paulo, e foi aberto ao público. Além dos fãs, a família e os integrantes do grupo estiveram na cerimônia.

A mulher de Canisso, Adriana Toscano, foi uma das primeira a chegar no velório. Aos prantos, a esposa do músico foi consolado por amigos e família.

Além dela, Digão, vocalista do Raimundos e grande amigo de Canisso, também se emocionou ao se despedir do baixista. O cantor consolou Adriana, mas também prestou apoio aos fãs da banda. Ele fez questão de ir abraçar e conversar com o público.

Lorena Toscano, filha de Canisso, que era pai de mais três, também chorou durante o velório.

