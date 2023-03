Reprodução/Instagram Flayslane Raiane, a Flay





Logo após lançar "Imperfeita", o primeiro álbum de sua carreira, e de ser bombardeada por mensagens de ódio, Flayslane Raiane, que participou do "Big Brother Brasil 20", da Globo, voltou a mencionar os haters no Twitter e mandou um recado para eles com alguns posts. Até porque, como se sabe, essa perseguição desmedida acaba afetando a saúde mental de qualquer um.





"É doloroso ter noção da artista que me esforcei para ser e ver a musicalidade que tenho ser desmerecida, descredibilizada e desrespeitada o tempo todo. Acusações, montagens para me humilhar, chacota com a minha arte, vocês estão quase conseguindo me fazer desistir, parabéns", escreveu a ex-sister.





Não demorou para os internautas começarem a interagir na publicação. Segundo Gui Napolitano, ninguém a derruba, pois a considera muito "fod*". Em seguida, afirmou que tem pena de quem age assim, porque, em vez de se dedicar a algo produtivo, joga por trás do celular, proferindo besteiras. Por fim, expressou seu carinho e pediu para ignorar o fato, ressaltando que pessoas como essas não merecem sua atenção.

Pocah também fez questão de dar seu conselho: "Amiga, pode parando! Pega esse limão e faz uma limonada. Prego que, de alguma forma se destaca, toma martelada. Não desista!". Gizelly Bicalho, que dividiu o confinamento com Flay, foi incisiva: "Parou! Em 30 minutos estaremos juntas, e vamos sair dessa bad". Saia do Twitter imediatamente e para de ler merda. Te amo".

Pelo visto, ela resolveu seguir a dica de Gizelly à risca. Tanto que só voltou a dar as caras no microblog de Elon Musk em 17 de março com a intenção de parabenizar os que realmente apreciam e acompanham o seu trabalho. "Decidi ficar mais ausente daqui, mas não poderia deixar de passar para falar com vocês no dia do fã. Vejo toda a dedicação e amor comigo, e saibam, é recíproco demais. Amo todos com muita força", manifestou-se.



