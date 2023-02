Reprodução/Instagram Gui Napolitano





Guilherme Napolitano mexeu num vespeiro. Por meio do Twitter, o modelo, jornalista e ex-participante do "Big Brother Brasil 20" e do "No Limite 5", ambos da Globo, repercutiu os últimos desdobramentos da "casa mais vigiada do país", como o fato de MC Guimê ter conquistado o "Anjo da Semana" e, consecutivamente, indicado Key Alves para o "Castigo do Monstro", levando-a direto para a berlinda.

"Achei fofa a atitude do Guimê em colocar a Key no paredão para ela não ficar muito tempo longe do Cowboy", escreveu o ex-brother, seguido de um emoji com mãos de coração, numa clara referência ao casal Guskey (Gustavo e Key). Os leitores, por sua vez, caíram de pau e recordaram as atitudes dele com Gabi Martins durante seu confinamento na temporada de 2020. Quis brincar, mas não deu certo.





Reprodução/Instagram Key Alves e Gustavo Benedeti





"Você não é ninguém para julgar. Usou a Gabi no jogo, deu em cima da Bianca Andrade [a Boca Rosa], psiu", repreendeu uma. A segunda emendou: "Faz isso, não, Gui. Lembra-te da avaliação errada que fizeram de ti?". Já a terceira cutucou: "Quando estava sendo 'sentenciado' por coisa do 'BBB', ficava nos 'chororôs'. Agora, fica biscoitando. Para, que está feio! Chega de surfar na onda dos outros".

Paixões à parte, Key conseguiu se livrar da eliminação, pelo menos por ora. Na prova "Bate-Volta Bonde Da Curtição Engov" deste domingo, dia 26, a atleta e líbero do Osasco se safou. Já Cara de Sapato e Cezar Black foram emparedados, disputando a permanência no programa, ao lado de Fred Nicácio. A votação para tirar o menos favorito está aberta no site Gshow!

Achei fofa a atitude do Guime em colocar a Key no paredão pra ela não ficar muito tempo longe do Cowboy 🫶🏼 #bbb23 — Gui Napolitano 🍨 (@guinapolitano) February 26, 2023