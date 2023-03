Reprodução/Instagram Mario Frias e Samara Felippo





Mario Frias usou o Twitter para compartilhar uma publicação que traz o vídeo de Samara Felippo relatando o roubo que sofreu ao pegar um táxi no último dia 7, após sair do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. "É um trauma, uma tristeza, uma angústia, uma impotência", iniciou a artista, que atualmente mora na capital paulista.

Sem perder a chance de inserir política no meio da conversa, o ex-secretário especial de Cultura da gestão de Bolsonaro escreveu: "Infelizmente, muitas pessoas votaram em quem apoia e defende bandidos. Vivemos à mercê de marginais todos os dias", ressaltando que a única forma de mudar essa realidade é escolhendo bons candidatos.

















Reprodução/Instagram Samara Felippo





Em seguida, o deputado federal de São Paulo, que trabalhou com a também escritora na temporada de 1991 da novela teen "Malhação", época em que ambos eram contratados da emissora dos Marinho, completou: "Não desejamos nenhum mal a ninguém, mas, às vezes, passamos por circunstâncias assim, que podem ser uma oportunidade para repensarmos o nosso voto".



Entre os comentários, não faltaram frases como: "Não sei se todos sabem, mas quem cuida da segurança dos estados são os governadores, e não o presidente", "faz o L", "ainda joga a culpa no coitado do taxista" e, por fim, a pergunta "Contrabando de joias é crime?", numa clara referência ao caso das pedras preciosas que entraram ilegalmente no país.

