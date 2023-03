Reprodução/Instagram Juliette manda indireta para Fred após afronta no BBB 23

Juliette apareceu no perfil do Instagram para mandar uma indireta para Fred Desimpedidos, após ele acusá-la de vítima na sua edição do BBB .

Nos Stories, a influenciadora surge se produzindo para um compromisso. "Enquanto o povo está falando da gente, a gente trabalha", disse ela.





A campeã do BBB 21 ainda completou com uma brincadeira. "O povo fala de você, e você trabalha para falaram mais, para dar mais motivo".

A conversa onde Fred critica Juliette aconteceu na tarde desta quarta-feira (8) no Quarto Branco. O brother acusou Domitila Barros de tentar se vitimizar para se favorecer no jogo.

"Você quis se vitimizar no ao vivo, está se achando a Juliette do negócio", disse ele.

A Miss Alemanha fez questão de retrucar. "Só existe uma Juliette, e meu nome é Domitila Barros, não me chame mais de Domi. Me chame de Domitila".

Fred falando que a Domitila quer se vitimizar no ao vivo, tá se achando a Juliette do negócio.



Domitila: “Só existe uma Juliette e meu nome é Domitila Barros, não me chame de Domi mais não, me chame de Domitila ” #BBB23 pic.twitter.com/uOzUN20ad2 — Dantas (@Dantinhas) March 8, 2023





